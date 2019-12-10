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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة امديست الدولية في زيارة رسمية لـ"أبكس الدولي" بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
التقى مدير معهد أبكس الدولي الاستاذ اصيل سعيد بلحمر، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول، بمكتبه بمقر المعهد ضابظ مشاريع نهضة شباب في منظمة "امديست" الدولية الاستاذ عمار محمد، واحد مستشاري المنظمة بحضرموت الاستاذ سالم باهبري.
وفي مستهل اللقاء رحب مدير المعهد بالجميع، وجرى مناقشة العديد من العلاقات والشراكة بين الطرفين.
وأكد ضابظ المشاريع بالمنظمة عمار محمد انه ستكون هناك برامج كثيرة في محافظة حضرموت باسم المنظمة من وزارة الخارجية والسفارة الامريكية في اليمن.
مشيرا إلى أنهم متواجدون حاليا لاقامة برنامج نهضة شباب الذي يتكون من ثلاث مراحل.
كما تناول اللقاء مناقشة بعض المشاكل المتعلقة باللغة الانجليزية، وآلية معالجتها، ورفع كفاءة الطلبة.
ويستهدف البرنامج الذي سينفذ على مدى 9 أشهر كلا الجنسين من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاما، ويتكون البرنامج من عدة دورات مختلفة في كل مجال، ويشمل اللغة الإنجليزية وجانب التأهيل الوظيفي.
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