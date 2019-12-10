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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات عسكرية وخروقات حوثية في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عملياتها العسكرية وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بقصف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالمدفعية الثقيلة في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم.
وقالت المصادر، إن مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وبقذائف المدفعية عيار 82 ، كما استهدفتها المليشيات بقذائف MK وبقذائف آر بي جي.
ونوهت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 حتى ساعات الظهيرة.
وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.
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