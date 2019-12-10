شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشفيات الحكومية في إب ترفض استقبال مصاب بإنفلونزا الخنازير وتكتم حوثي عن انتشار الوباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 رفضت مستشفيات حكومية في محافظة إب، وسط اليمن، عن استقبال حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير.

وأفادت مصادر طبية، بظهور وباء "إنفلونزا الخنازير" في إب وتسجيل حالة مصابة بالوباء. Advertisements وأضافت المصادر، أن المستشفيات الحكومية رفضت إستقبال المصاب بالوباء ومعالجته، لينقل بعد ذلك إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب، في ظل تكتيم كبير من قبل السلطات الصحية والمحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية. وانتشرت في إب مؤخراً انتشاراً واسعاً للأوبئة والأمراض القاتلة بينها الكوليرا والدفتيريا والتهاب السحايا. ومؤخرا وباء انفلونزا الخنازير في ظل غياب دور الجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا، لمواجهتها والتوعية بمخاطرها والحد من قتل المزيد من المواطنين

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