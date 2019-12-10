شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان عن اغتيال 3 قيادات حوثية في ملابسات غامضة تعزز الشكوك على تعرضهم لتصفية داخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/10 الساعة 07:36 مساءً (متابعات) متعلقات لجنة عسكرية تحذر التحالف من انفجار وشيك للأوضاع بأبين وتكشف الى مواصلة الانتقالي حشد مقاتلين والتصعيد "العسكري" Advertisements السعودية: لائحة جديدة لجباية الزكاة بدءاً من يناير المقبل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يدشن خدمة الجمهور ويخصص رقم مجاني لإستقبال الشكاوي عاجل وفي غاية الخطورة: إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بحصوى الكلى وقد تتسبب لك بأمراض أخرى تفتك بحياتك.

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