شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة: إذا ظهرت فيك هذه العلامات فأنت مصاب بحصوى الكلى وقد تتسبب لك بأمراض أخرى تفتك بحياتك. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الحصى من أكثر الأمراض التي تصيب الكليتين شيوعاً؛ إذ تشير الدراسات إلى إصابة شخص واحد من كلّ عشرة أشخاص بحصى الكلى خلال حياتهم، ويُعاني الرجال من حصى الكلى بشكلٍ أكبر من النساء، وذلك بمقدار ثلاثة أضعاف، كما تَكثر الإصابات عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 عاماً.

تتكوّن حصى الكلى من تجمّع بعض المواد في الكلى وتكوينها لبلّورات، ويتمّ تقسيمها وفقاً للمادة المكوّنة لها، وتنشأ معظم الحصى من تجمّع مادّة الكالسيوم، إمّا على شكل مركّب كالسيوم، أو كساليت، أو كالسيوم فوسفايت، أمّا باقي الحصى فتتكوّن من مواد أخرى، مثل حمض اليوريك، والستروفيت، والسيستين. توجد العديد من المركّبات الكيميائية بشكلٍ طبيعيّ في البول؛ حيث تقلّل هذه المركّبات من فرصة تكوين حصى الكلى، وأبرز هذه المركّبات كل من السيتريت، والمغنيسيوم، والبيروفوسفايت، فإذا ما انخفضت كميّة هذه العناصر وذلك إثر مسبّبات عدّة، فإنّ فرصة تكوين حصى الكلى تَزداد بشكلٍ ملحوظ، وتمرّ مُعظم حصى الكلى عبر المسالك البوليّة إلى خارج الجسم دون اللجوء إلى أيّ إجراء، ولكن إذا كبر حجم هذه الحصى إلى درجةٍ كافية لإغلاق مجرى البول عندها تَجب مُعالجة هذه الحصى؛ إذ قد تُسبّب الشعور بآلامٍ شديدة وبشكل مستمر، كما أنّها قد تُلحق أضراراً عديدة بالكلى. أعراض حصوات الكلى

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تتفاوت أحجام حصى الكلى؛ فالصغيرة منها نادراً ما تُسبّب الشعور بأيّة أعراض وقد تخرج من الجسم دون أيّ علاج، وقد لا تنتج عن حصى الكلى أيّة أعراض كذلك إلّا إذا ما عَبرت من الكليتين إلى الحالبين؛ وهما الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكلى إلى المثانة، أو إذا ما سبّبت التهاب المسالك البوليّة. إنّ أبرز الأعراض المُصاحبة لحصى الكلى هي على النّحو الآتي:

الشعور بآلام شديدة: من المَعروف أنّ الآلام المُصاحبة لحصى الكلى شديدة جدّاً، وقد يشعر المصاب بهذه الآلام في في الخاصرتين أو في أسفل البطن أو أسفل الظهر أو في الحوض، وتأتي هذه الآلام الشديدة على شكل نوباتٍ متفواتة في الشدّة، وقد تمتدّ كذلك ليشعر المريض بالألم في الخصيتين، وما بين هذه النوبات يشعر المريض بآلامٍ خفيفةٍ نسبيّاً، أو بشعورٍ مزعج في أسفل الظهر أو في الحوض.

الشعور بآلام أو بحرقة عند التبوّل.

تحوّل لون وشكل البول: فقد يصبح لون البول داكناً أو قد يصبح أحمر أو ورديّ اللون، وغالباً ما ينتج ذلك من تجريح الحصى للمسالك البوليّة وبالتالي نزول الدم مع البول، كما قد يصبح البول أكثر كثافة، وقد تصدر منه رائحة كريهة.

الشعور بضرورة التبوّل باستمرار، والذهاب إلى الحمّام بشكل متكرّر. خروج كميّات قليلة من البول مقارنةً بعادة المريض الإخراجيّة.

المعاناة من الغثيان والاستفراغ. إذا تسبّبت حصى الكلى بحدوث التهاب المسالك البوليّة، عندها قد تظهر على المريض أعراض أخرى، كارتفاع درجة حرارة جسم المريض وبالتالي المُعاناة من القشعريرة، وكذلك الشعور بالتعب العام والإعياء الشديدين، بالإضافة إلى المُعاناة من الإسهال.