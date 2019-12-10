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عدن - ياسمين التهامي - تعرف عليه ... برنامح تجسس خطير يعمل لصالح الحوثيين ... يمن موبايل تصدم مشتركيها

جديد اب برس : Advertisements شف مهندسون اتصالات عن وجود تطبيق جديد تروج له شركة اتصالات في اليمن يعمل كتجسس لصالح مليشيا الحوثي. وذكر مهندسون إن تطبيق "ريال موبايل" يظل خطيرا على كل من يقوم بتنزيله لأنه يحمل من خارج سوق جوجل بلاي. وأوضحوا أن التطبيق لا يلتزم بأدنى معايير الخصوصية، مؤكدا أنه يتيح الوصول إلى كافة معلومات المستخدم ويمثل خطوة على المستخدمين ويتجسس عليهم لصالح مليشيا الحوثي. وكانت شركة يمن موبايل قد اطلقت تطبيقا جديدا باسم ريال موبايل، خدمة لمليشيا الحوثي. يذكر أن المليشيا تحاول صرف المرتبات عبر هذا التطبيق حيث يعطيك رصيد في هاتفك الجوال، ويبقى التحويل عبر موبايل عند الشراء، غير أن اقتصاديين أشاروا إلى صعوبة هذه العملية كونها تحتاج إلى غطاء مالي لكل المعاملات، محذرين من أن التجار الذين سيدخلون في هذه الخدمة سيتعرضون لخسائر كبيرة. شف مهندسون اتصالات عن وجود تطبيق جديد تروج له شركة اتصالات في اليمن يعمل كتجسس لصالح مليشيا الحوثي. وذكر مهندسون إن تطبيق "ريال موبايل" يظل خطيرا على كل من يقوم بتنزيله لأنه يحمل من خارج سوق جوجل بلاي. وأوضحوا أن التطبيق لا يلتزم بأدنى معايير الخصوصية، مؤكدا أنه يتيح الوصول إلى كافة معلومات المستخدم ويمثل خطوة على المستخدمين ويتجسس عليهم لصالح مليشيا الحوثي. وكانت شركة يمن موبايل قد اطلقت تطبيقا جديدا باسم ريال موبايل، خدمة لمليشيا الحوثي. يذكر أن المليشيا تحاول صرف المرتبات عبر هذا التطبيق حيث يعطيك رصيد في هاتفك الجوال، ويبقى التحويل عبر موبايل عند الشراء، غير أن اقتصاديين أشاروا إلى صعوبة هذه العملية كونها تحتاج إلى غطاء مالي لكل المعاملات، محذرين من أن التجار الذين سيدخلون في هذه الخدمة سيتعرضون لخسائر كبيرة.

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