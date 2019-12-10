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عدن - ياسمين التهامي - في العاصمه الشرعيه ... الاغتيالات تتوالى ... اغتيال هذه الشخصيه قبل قليل في عدن

اغتال مسلحون مجهولون شابا في العشرينيات من عمره اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن. وقال مصدر محلي أن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على شاب في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان واردوه قتيلا على الفور. جديد اب برس : Advertisements واضاف ان المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذهم العملية. وأشار مصدر آخر أن القتيل يدعى محمد كارم ولم تعرف حتى الآن دوافع الجريمة وهوية المسلحين.

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