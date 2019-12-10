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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل طارئة ... جعله يصدر توجيهات فورية لهذه الكتائب ... اثار جنون محمد بن زايد ... شرط جديد وصارم لدولة قطر بشأن التصالح مع السعودية
قالت مصادر اعلامية ان قطر اشترطت عدم شمل الإمارات ضمن أي إتفاق صلح يوقع مع السعودية واعتبرتها خارج مفاوضات الصلح الأمر الذي اثار جنون محمد بن زايد حاكم دبي
وبحسب وسائل اعلام خليجية فان توقيع المصالحة سيكون بين السعودية وقطر مؤدين بان دولة البحرين ستلحق بالمملكة فور التوقيع
جديد اب برس :
واوضحت المصادر ان الامارات تسعى من جميع الاتجاهات لافشال اي مصالحة ثنائية بين السعودية وقطر الامر الذ جعل محمد بن زايد ينصح ولي العهد السعودي بعدم اي تقارب مع دولة قطر
وبحسب تلك المصادر فان بن زايد اصدر توجيهات صارمة وفورية لكتائب الذباب الالكتروني التابعين للامارات بالعمل بكل الوسائل لافشال اي اتفاق مرتقب
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