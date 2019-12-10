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عدن - ياسمين التهامي - فروعها منتشرة في كل مدن المملكة ... الكشف عن اكبر شركة في السعودية يمتلكها زعيم الحوثيين ... صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده

كشفت مصادر صحفية، عن تواجد نوع سجائر في السوق السعودي؛ مصدرها شركة “شملان” المحسوبة على ميليشيات الحوثي. وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية فإن انقطاع الدخان القديم وظهور سجائر جديدة أو ما يُعرف بـ”بالدخان المغشوس”، أدى لانتشار أنواع من خارج المملكة وبأسعار منخفضة تتراوح ما بين 10 و12 ريالاً للبكت مقارنة مع سعر بيع السجائر المعروفة سابقًا في السوق. جديد اب برس : Advertisements وعقب التقصي حول ذلك النوع من السجائر؛ وُجد أنه نوع سجائر يمنية الصنع يطلق عليها دخان «شملان»، وثبت أنها تعود لمصنع مقره صنعاء يعود لشركة محسوبة على ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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