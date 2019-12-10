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عدن - ياسمين التهامي - بسبب ياسمين عبدالعزيز وصورة قديمة لها في إحدى المناسبات الفنية تثير جدلاً واسعاً ... هجوم ناري على رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلاً واسعاً عبر حسابها على "إنستغرام"، وذلك بسبب نشرها صوراً لإطلالة قديمة لها في إحدى المناسبات الفنية.

واتهمها متابعوها بالتقليد، بعد ظهورها بفستان يشبه إلى حد بعيد فستان ياسمين عبدالعزيز الذي ظهرت به في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، في ظهورها الإعلامي الأول.

جديد اب برس :

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وقال متابعو رانيا يوسف في أكثر من تعليق: "ده فستان ياسمين عبدالعزيز".. و"نفس فستان ياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي".. و"ده بتاع ياسمين وفيها ظهرت أحلى بكتير أصلاً".

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، عن ارتدائها الفستان الذي ظهرت به في حفلة احتفالية بفندق "ماريوت"، ارتدته من قبل خلال حفلة خاصة في 4 نيسان (أبريل) 2019، أي قبل أن ترتديه الفنانة ياسمين عبدالعزيز.