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صنعاء - ياسمين الخيامي - صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يدشن خدمة الجمهور ويخصص رقم مجاني لإستقبال الشكاوي

دشن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم الثلاثاء خدمة الشكاوي وتفعيل الرقم المجاني8000140 لخدمة الجمهور في مقره بالعاصمة صنعاء.

وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة الصندوق عبيد بن سالم بن ضبيع ومدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي.

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وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن الصندوق ومنذ فترة يعمل وفق خدمة جمهورة وقد جاءت هذه الخطوة لتستكمل دور خدمات الصندوق في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى

وأشاد الجنيد بالخدمات التي يقدمها الصندوق مؤكدا على أهمية تجويد الخدمات المقدمة للمعاقين وفقا للرؤية الوطنية التي تولي هذه الشريحة اهتماما.. لافتا إلى أن تدشين العمل بإدارة خدمة الجمهور سيسهم في تسهيل معاملات المعاقين.

من جهته قال وزير الشؤون الإجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع أن دليل ولائحة خدمات الصندوق توضح طبيعة خدمات خدمة الجمهور والمعاملات المنجزة وقيد الإنجاز.

واكد على أن خدمة الجمهور ستمكن المعاقين وجمعيات رعاية المعاقين ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي ومقدمي خدمات المعاقين من التعامل مع الصندوق بكل شفافية.

كما أكد مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي أنه تم تخصيص رقم مجاني لاستقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الرقم المجاني 888140، بما يعزز من الشفافية والمصداقية بين الصندوق والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى أن هذه الخطوة لها دور كبير في تسهيل المعاملات والحصول على الخدمة وتعمل على مكافحة الفساد والحد من تأخير المعاملات.

وفي التدشين اطلع الدكتور "مغلي" الجنيد وبن ضبيع على عمل الإدارة، مبينا أن الإدارة تقوم بنظام استلام الشكوى ورفعها بحيث يتواجد موظفين في الادارة يتولون استلام الشكاوي لتسليمها للمعنيين ومتابعتها.

حضر التدشين وكيل قطاع الرعاية صالح احمد علي ونائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عثمان الصلوي.