شبوة: وضع حجر الأساس لمصنع زيوت نباتية بأكثر من مليوني دولار

أعلن في محافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، وضع حجر أساس لأول مشروع استثماري في مجال صناعة الزيوت النباتية بالمحافظة الواقعة جنوب اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن وكيل المحافظة سالم باعوضة، وضع اليوم، حجر الأساس للمرحلة الأولى من أول مشروع استثماري في مجال صناعة الزيوت النباتية في مديرية الروضة، بتكلفة بلغت 2 مليون و200 ألف دولار.
وذكرت أن المصنع سينتج في مرحلته الأولى 45 نوعا من الزيوت المستخرجة من البيئية المحلية بالمديرية.
وأشاد وكيل المحافظة بمثل هذه المشروعات الاستثمارية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتوفير بيئة آمنة لهم.
من جانبه أشار مدير فرع مصلحة الأراضي بالمحافظة محمد المرزقي إلى تخصيص مخططين للصناعات الخفيفة والثقيلة بمدينة الروضة، في إطار هيكل المخططات العامة لها والتي تم انجازه مؤخرا.
يشار إلى أن محافظة شبوة شهدت تحسناً أمنياً بشكل كبير، خصوصا بعد استكمال القوات الحكومية سيطرتها على بقية مناطق المحافظة وطرد ميليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً إلى خارجها.
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