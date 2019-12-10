إب: تسجيل أول حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير وسط تكتم سلطات الحوثيين

قال مصدر طبي، إن فيروس إنفلونزا الخنازير، عاود الظهور بمحافظة إب وسط اليمن، بعد ايام من ظهوره في العاصمة صنعاء.



وأكد المصدر أن السلطات الصحية تتكتم على انتشار الوباء الذي ظهر أكثر من مرة في المحافظة خلال العام الجاري، مسجلاً حالات وفاة وإصابة.



وعلم "يمن شباب نت"، من مصدر طبي، إصابة المواطن "م ص ع" بفيروس "إنفلونزا الخنازير"H1N1"، ونقله إلى مستشفى خاص حيث يرقد في العناية المركزة.



وأضاف المصدر أن المرافق الحكومية رفضت استقبال المريض بحجة عدم وجود غرف "حجر صحي" وعناية خاصة بالمرضى.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثيين، انتشار موجة جديدة من الفيروس، وتسجيل نحو 50 حالة إصابة ووفاة منذ مطلع الشهر الجاري.



وإنفلونزا الخنازير هو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات إنفلونزا تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي (Orthomyxoviridae) التي تؤثر غالباً على الخنازير.



وتتصدر محافظة إب قائمة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.

