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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقب اعتداء حوثي عليها.. الأحوال المدنية بالبيضاء تعلن الإضراب الكامل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
البيضاء - الخليج 365
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة البيضاء، عن الإضراب الكلي عقب اعتداء حوثي.
وفي التفاصيل، نفذ الموظفون والعاملون بمصلحة الأحوال المدنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، الثلاثاء 10 ديسمبر /كانون الأول 2019م، إضراباً كاملاً عن العمل، عقب اعتداء حوثي مسلح على المصلحة على موظفيها.
ونقلت "خبر" للأنباء، عن مصادر محلية، إن الموظفين والعاملين في مصلحة الأحوال المدنية بمدينة رداع أضربوا، الثلاثاء، عن العمل، ورفضوا ممارسة أعمالهم في المصلحة عقب اقتحام قيادي حوثي مع مرافقيه على المصلحة والاعتداء على الموظفين.
وأضافت المصادر، إن هذا الإضراب يأتي بعد يوم من قيام القيادي الحوثي المدعو "إبراهيم الريامي" ومرافقيه باقتحام المصلحة والاعتداء على الموظفين ومدير المصلحة "أحمد العزاني" ثم تطاولوا عليه بالسب والشتم.
وتابعت المصادر، أن العناصر الحوثية أطلقت النار بشكل عشوائي داخل مبنى المصلحة عقب اقتحامها، ما أدى إلى بث الرعب والخوف لدى المدنيين، وخصوصاً النساء، الذين كانوا موجودين في المصلحة لاستكمال معاملتهم من أجل الحصول على البطاقة الشخصية.
وأشارت المصادر إلى أن محافظة البيضاء تشهد انفلاتاً أمنياً واسعاً في ظل تعسفات حوثية تطال المدنيين وانتشار للفوضى، منذ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مؤسسات الدولة.
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