التحالف والمشتركة يسهلان وصول قافلة مساعدات غذائية للصليب الأحمر إلى الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أعلن التحالف العربي والقوات المشتركة عن وصول قافلة مساعدات غذائية تابعة للصليب الأحمر الدولي اليوم الثلاثاء إلى مدينة الدريهمي قادمة من العاصمة عدن.



وعمل التحالف العربي والقوات المشتركة على تسهيل مرور القافلة وتأمينها حتى تمكنت من الدخول إلى مدينة الدريهمي المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران ، بالرغم من أن القافلة واجهت عرقلة من قبل الحوثيين وتعرضت لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من مليشيات الحوثي في سعي منها لإستفزاز القوات المشتركة..

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وتحوي القافلة على مواد غذائية وطبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي ، ويقدم فريق الصليب الأحمر الدولي الخدمات للمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات داخل المدينة ، كما تتضمن مهمة الفريق إلى جانب إيصال الغذاء، إجلاء من يرغب من المدنيين الخروج من المدينة.

هذا وقد التقى فريق الصليب الأحمر الدولي أثناء مرورهم الى المدينة بأهالي مدينة الدريهمي النازحين ، الذين قدموا شكاوى من المعاملة اللاإنسانية التي يتلقاها أهاليهم المحاصرين داخل المدينة من قبل المليشيات الحوثية ، وقيامها بسرقة المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الأممية ، وطالبوا بإجلاء المدنيين من المدينة الذين تستخدمهم المليشيات دروعاً بشرية.

يشار إلى أن 100 مواطن من سكان الدريهمي تحاصرهم مليشيات الحوثي وتتخذ منهم دروعاً بشرية وترفض السماح لهم بمغادرة منازلهم وتشير مصادر إلى أن أوضاع السكان ازدادت سوءاً بسبب حصار المليشيات لهم.