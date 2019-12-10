شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الحزن يعم كل المدن السعودية.. حدث صادم صعق كل علماء المملكة واصابهم بالرعب والهلع بعد الكشف عن المصير المرعب للداعية سلمان العودة ( صورة + تفاصيل ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، أن والده سيعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، للنطق بالحكم، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات.

وقال عبد الله العودة، في تغريدة له عبر حسابه "تويتر": "بعد عدة ساعات، ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة (التي تأجلت عدة مرات).. في محاكمة سرية لا تحضرها المنظمات الدولية، ولا الإعلاميون المستقلون، ولا المحامون الدوليون، ولا المراقبون الدبلوماسيون.. أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية".

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وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.

واعتقلت السلطات السعودية سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع قطر، فيما وجَّهت النيابة السعودية لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

وكان عضوا الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، باتريك ليهي، ودون باير، طالبا قبل أسبوعين، السلطات السعودية بالإفراج عن سلمان العودة، وتغليب وجهة نظر حقوق الإنسان بشأن الداعية السعودي المعتقل.

وقال السيناتور باير، عبر حسابه بـ"تويتر": "ستقرر الحكومة السعودية مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين".