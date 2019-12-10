شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير : خلال الايام القادمة ...النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن "حدث " سيهز السعودي و المنطقة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مجددا، وأنه سيبدأ حراكها من محافظات الجنوب. وكتب النفيسي في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " يتوقع أن تتجدد المظاهرات بتاريخ 25 من الشهر الجاري وستتحرك من المحافظات الجنوبية.. ويبدو أن ( البصرة) هذه المرّة متحمسة للمشاركه الفعالة .. المنطقة الخضراء في بغداد حيث كرسي الحكومة باتت مُقفرة وخالية إذ شرد المسؤولون إلى المحافظات السّنية حيث الأمن والأمان .

وأضاف أن المعتقلين أكثر من خمسة عشر ألفاً خلال تحرك المظاهرات الأخيرة.. سجون الستخبارات العراقية في مطار بغداد ومطار المثنّى وسجون الحشد وسجون وزارة الداخلية فاضت وتعدّت طاقتها الاستيعابي... بمناسبة ( أربعينية الحسين ) زجّت إيران 3 ملايين إيراني تحت غطاء الزيارة. وتابع النفيسي في سلسلة تدويناته : "حكومة عادل عبدالمهدي لا تدير المشهد العراقي..

Advertisements

الذي يدير المشهد غرفة عمليات يرأسها قاسم سليماني تقع في ( دائرة أمن الحشد ) في منطقة صدر القناة ومن أعضاء الغرفه : (أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي والحلبوسي وفالح الفياض)، وغيرهم. كما أشار إلى أن أحوال في العراق مأساوية : عادل عبدالمهدي يرغب في الاستقالة، لكن إيران تمنعه من ذلك لأن استقالته ستكشف بؤس ( العملية السياسية ) وفشلها ممّا يفتح المجال لتقاطب داخلي وحده الله يعرف نهايته.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، إلى تحويل مناسبة أربعينية الحسين في كربلاء إلى تظاهرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والفاسدين، بعد أسبوع من احتجاجات مطلبية دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص في العراق. وقال الصدر في تغريدة على تويتر معنونة بـ"نداء"، "أيها العراقيون (السائرون) إلى قبلة الثوار الأحرار ..

سيروا بحشود مليونية منظمة". وأضاف "سيروا ... لابسين أكفانكم، هاتفين يوم الأربعين .. كلا كلا أميركا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد". ومن المتوقع أن يشارك ملايين الشيعة نهاية الأسبوع الحالي، في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنويا في هذه المناسبة حوالى 15 مليون زائر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير : خلال الايام القادمة ...النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن "حدث " سيهز السعودي و المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.