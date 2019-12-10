توزيع سلال غذائية لنازحي محافظة ريمة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

وزع بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم، 160 سلة غذائية، للأسر النازحة من محافظة ريمة الى مدينة سيئون بتمويل من الندوة العالمية للشباب الاسلامي وتنفيذ مؤسسة ثمرات للتنمية.



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وشدد مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة ريمة ضياء شاكر أثناء عملية التوزيع ،على اهمية التدخل الانساني والعاجل للنازحين من انباء ريمة في حضرموت وتقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على معاناة النزوح..مشيداً بدور المنظمات المانحة لتدخلها الانساني لخدمة النازحين..موضحاً بأن أعداد النازحين في حضرموت يتزايد يوماً بعد آخر نتيجة لظروف الحرب التي فرضتها المليشيات الانقلابية وتضييق المعيشة على الأسر في مناطق سيطرتهم .

هذا وتم التوزيع للسلال الغذائية حسب الاحتياج في مدينة سيئون، وسيتم التوزيع في الأيام القريبة القادمة في محافظة مأرب لنازحي محافظة ريمة .