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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يفتتح اللقاء السنوي لمناقشة انشطة اليونيسيف للعام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،فعاليات اللقاء السنوي لانشطة اليونيسيف للعام 2019م ، والذي ينظمه قطاع الرعاية الصحية الاولية بدعم من منظمة اليونيسيف.
ويناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين ،البرامج المنفذة في المحافظات وتقييمها وتحديد مكامن السلب والايجاب ،وصياغة الخطط والبرامج لهذه القطاعات المدعومة من اليونيسيف للعام المقبل 2020م.
واكد وزير الصحة، علی ضرورة الخروج بخطط متميزة في مختلف المجالات المالية والادارية والفنية الرامية الى تطوير القطاع الصحي والارتقاء به وتلافي اي قصور..مشدداً على ضرورة الالتزام بتقديم برامج الرعاية الصحية الأولية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وثمن باعوم الدور الذي تضطلع به منظمة اليونيسف..داعياً الى تعزيز تواجدها وتفعيل تدخلاتها لاسيما في محافظتي صعدة وحجة ودعم برامج التحصين فيهما..لافتا الی ان بلادنا قد سجلت خلوها من شلل الاطفال في العام 2006م.
من جانبه اكد مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشارلز نوزوكي، استعداد المنظمة تقديم الدعم للبرامج والخطط الصحية في اليمن..مشيداً بمستوی التنسيق بين المنظمة ووزارة الصحة
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