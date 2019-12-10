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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يشارك بالسوق الخيري الدبلوماسي في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
شاركت بلادنا ممثلة بالسفارة اليمنية في المملكة المغربية،اليوم، في السوق الخيري الدبلوماسي الذي نظمه النادي الدبلوماسي بالمغرب بمشاركة واسعة من قبل السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي بالرباط ،برعاية ملك المغرب جلالة الملك محمد السادس .
وأشار سفير بلادنا لدى المغرب خلال افتتاحه جناح اليمن في السوق، الى ان الإقبال الجماهيري الكبير على جناح اليمن يعكس عمق المحبة من قبل الاشقاء في المغرب و العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين..لافتاً الى ان معرض اليمن لهذا العام تميز كثيراً عن الأعوام السابقة لما احتواه من منتجات يمنية متميزة مثل العسل اليمني والمصنوعات اليديوية والمشغولات التراثية .
الجدير ذكره أن ريع السوق الخيري تذهب للمساهمة في علاج مرضى السرطان.
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