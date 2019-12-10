اشادات وزارية بمعالجة أضرار إعصار "بافان" بأرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إعادة فتح الطرقات الرئيسية المتضررة من السيول المتدفقة جراء العاصفة الإعصارية "بافان".



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار رفع درجة الجاهزية للتعاطي مع تبعات العاصفة الإعصارية وتقليل خسائرها على المواطنين إلى الحد الأدنى.

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ووجه رئيس الوزراء، باعتماد معدات وحدة شق للطوارئ وحصر الأضرار، إضافة إلى اعتماد مبلغ طارئ للسلطة المحلية، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستوفر كل الإمكانات اللازمة للسلطة المحلية في سقطرى من اجل معالجة آثار الدمار الناجم عن الأعاصير.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بمحافظ ارخبيل سقطرى، رمزي محروس، حول الأعمال العاجلة التي تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، لفتح الطرقات الرئيسية المتضررة جراء تدفق سيول الأمطار خلال اليومين الماضيين.. مشيرا إلى ان الاعمال تتواصل لتسيير حركة المركبات وتسهيل تنقل المواطنين في سقطرى وضمان سلامتهم.. منوها بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في إعادة الطرقات إلى وضعها الطبيعي، ومعالجة آثار تدفق السيول الغزيرة التي اجتاحت سقطرى جراء العاصفة الإعصارية بافان.

وحث رئيس الوزراء، السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية على نشر التوعية في أوساط المواطنين والصيادين في سقطرى للتعامل مع هذه التقلبات المناخية وتوخي أعلى درجات الحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.. موجها الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة وبشكل عاجل للسلطة المحلية في سقطرى بما يمكنها من تعزيز قدراتها في التعامل مع آثار التغيرات المناخية.