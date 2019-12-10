بلادنا تشارك في مؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات تشارك الجمهورية اليمنية في اعمال المؤتمر الدولي ال33 للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي بدأ اعماله اليوم بمدينة جنيف، بوفد يرأسه سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور.

Advertisements يناقش المؤتمر سبل توفير الأمن والاستقرار والسلامة العامة للدول ولمواطنيها من خلال وضع استراتيجية شاملة تسهم في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات والطوارئ. وسيتم تقديم مشروع قرار بشأن دمج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية لتعزيز عمل القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. وفي ذات السياق، يناقش المؤتمر وضع حلول وتدابير لازمات الكوارث الطبيعية، ومشاكل التدفقات البشرية المهاجرة إلى دول الجوار والإسهام في تعزيز عمل الصحة العالمية لضمان حصول الانسان على الرعاية الكاملة.

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