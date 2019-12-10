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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن الطقس المتوقع للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 10/12/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 11/12/2019م.
وبحسب المركز، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، اجواءغائمة جزئيا تميل الى البرودة نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الشابورة المائية أوالضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات ( صعدة، حجة ،المحويت، ريمة، ذمار ،اب ،تعز لحج وابين ) ،بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة اثناء النهار حيث تتشكل السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر على اجزاء من المرتفعات الغربية.
وفي أرخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد احيانا. والرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة.
أما المناطق الساحلية، السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء منها ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.
وفي السواحل الغربية، أجواء غائمة جزئيا ، والرياح جنوبية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.
وبخصوص المناطق الصحراوية، اجواء صحوة الى غائمة جزئيا تميل الى البرودة اثنا الليل والصباح الباكر ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة.
ونبه المركز الوطني للأرصاد، الموطنين خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية او الضباب خلال ساعات المساء و الصباح الباكر، والصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وخليج عدن وجنوب البحر الاحمر وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج.
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