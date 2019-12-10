مناشدة عاجلة من أوائل جامعة عدن لرئيس الحكومة الشرعية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ناشد أوائل جامعة عدن للعامين ٢٠١٢-٢٠١٣/٢٠١٣-٢٠١٤م رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بحماية توجيهاته التي أصدرها قبل حوالي عام إلى وزارة المالية والمتضمنة اعتمادهم ماليا.



وقال الأوائل في مناشدتهم: أنهم وبعد عناء خمسة أعوام متتالية تحصلوا على توجيهات من رئيس الحكومة باعتمادهم ضمن موازنة العام ٢٠١٩م على الرغم من أن إجراءات تعيينهم روتينية وإلى الآن لم تتخذ المالية بشأنهم أي معالجات.

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وأوضح الأوائل: أن إجراءات توظيفهم متعثرة في وزارة المالية وأن توجيهات رئيس الوزراء الصريحة بضمهم في موازنة العام ٢٠١٩م لم تجد من ينفذها مشيرين بالوقت نفسه إلى تنكر رئاسة جامعة عدن لإصدار قرار تعيينهم إداريا بدلا من إصدار مئات القرارات بشكل شبه يومي لمنتدبين بعضهم لا وجود لهم في ميدان العمل..

واختتم الأوائل مناشدتهم بالقول: زملاؤنا في التخرج ومابعدهم في الجامعات الحكومية قد حصلوا على حقهم في التعيين قبل أعوام ونحن في جامعة عدن مضى على تخرجنا ست سنوات ونؤدي واجبنا في التدريس على مستوى كلياتنا وأقسامنا العلمية ونتفاجأ بإصدار الجامعة قرارات لأشخاص لاوجود لهم في أقسامنا العلمية .