صحافي جنوبي يكشف الهدف الرئيسي من عودة الحكومة الشرعية لعدن بعد اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

خاص_الخليج 365

كشف الصحافي الجنوبي حمدي العمودي الأوضاع الأمنية في عدن بعد عودة الحكومة الشرعية من اتفاق الرياض.



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن الوضع خصوصاً في محافظة عدن العاصمة الجنوبية بعد عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك المخلافي وبعض من وزراء الحكومة الشرعية إلى عدن انقلبت الأحوال والمستجدات والأحداث رأسا على عقب، حيث عادت مسلسلات الاغتيالات عندما عادت ⁧‫الحكومة⁩ إلى ⁧‫عدن⁩، وكأن هذه الحكومة عادت لقتلنا ونشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار من أجل مصالحها.

وأضاف أن الحكومة اليمنية هي المستفيدة من عملية استمرار الفوضى والاختلالات الأمنية في ⁧‫عدن ⁩والمناطق الجنوبية المحررة، فعندما عادت إلى عدن وضعت أهداف سياسية تمشي عليها حتى يتم ادخال عدن في دوامة الاقتتال والاغتيالات بهدف اضعاف كيان سياسي آخر، وحتى لا يبقى في محافظات الجنوب من يراهن على قدرة المجلس الانتقالي وأجهزته الأمنية في إدارة شؤون محافظة أو تأمين مدينة ناهيك عن قيادة وإدارة دولة.

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وكشف أن الهدف الرئيسي من العودة التماطل في تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض بينها وبين الانتقالي فتقوم هذه الحكومة على خرق ذلك الاتفاق بإستحداث أو استقدام قوات عسكرية بتجاه محافظتي شبوة وأبين وهذا يدل على عدم مصداقية الحكومة في السير نحو الحلول التي أوردها اتفاق الرياض.

وقال إنه بعد عودة هذه الحكومة إلى عدن بدأت الهجمات الإرهابية والتي اتخذتها الحكومة عن موسم حصاد واغتيالات سياسية ممنهجة تستهدف الكادر ⁧‫الجنوبي⁩ دون سواه.

وتابع: حين تشاهد الوضع الأمني في عدن قبل اتفاق الرياض وعودة الشرعية إلى عدن تحس أن هناك فرق شاسع من ناحيتين، الناحية الأمنية أولا كان مستقرا ولم نسمع أو نشاهد لحادثة أو جريمة وقعت في عدن حيث إن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تبرز أمر واقعها في خطة تأمين العاصمة عدن، وأما من ناحية الخدمات فبعودة تلك الحكومة عادت الأزمات وتدهور الوضع الخدماتي في جوانب الكهرباء والمياة والمشتقات النفطية فهذا يدل على إن الحكومة اليمنية هي المعرقلة لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض.