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عدن - ياسمين التهامي - ركّزت وسائل إعلام عربية ودولية، اليوم الثلاثاء، على وصول رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إلى السعودية لحضور القمة الخليجية في الرياض.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء قطر والوفد المرافق له في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، فيما اصطحبه أمير الرياض من الطائرة.

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عاجل من الرياض بالفيديو : لحظة وصول رئيس وزراء قطر إلى قمة الرياض.. وهذا ما حدث بينه وبين الملك سلمان (شاهد)

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وصافح العاهل السعودي الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، فيما تبادل معه الحديث أثناء تناول القهوة العربية.

وغاب أمير قطر، عن القمة الخليجية، وكلَّف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بترؤس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن الشيخ تميم بن حمد، تلقى رسالة خطية من "الملك سلمان"، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان مصدر حكومي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أفاد أن المصالحة الخليجية - الخليجية "بلغت مرحلة متقدمة"، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.