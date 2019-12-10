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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" في موسم الرياض ... اسقطها أرضًا أمام الجماهير ... سعودي شديد الجمال يقفز للفنانة نوال الزغبي

سقطت الفنانة نوال الزغبي أرضاً بسبب طفل صغير على هامش مشاركتها في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وكشفت الزغبي تفاصيل الواقعة، عبر حسابها على موقع الصور «انستجرام»، مضيفة أنها وقعت على الأرض أثناء لعبها مع طفل صغير أبلغها أن عيد ميلاده اقترب، لتؤكد لها الأم أن عيد ميلاده سيحل بعد يومين فما كان من نوال الزغبي إلا أن تغني له من أجل هذه المناسبة. جديد اب برس : Advertisements ونشرت الفنانة اللبنانية الفيديو، وعلقت عليه قائلة «لقطة عفوية مع عمر»، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجميع بالضحك.

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