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عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يثلج صدور اليمنيين بهذه القرارات ... بشرى ساره لكل اليمنيين المغتربين في السعودية

وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدة قرارات مهمة تخص المواطنين والمقيمين بما فيهم اليمنيين على حد السواء، وتحديدا في مجال الصحة.

وصدرت موافقة العاهل السعودي على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي منها، إلزام المنشآت الصحية بتحقيق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي.

جديد اب برس :

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وشملت القرارات الملكية الصادر خلال الساعات الماضية الموافقة اعتماد معايير وسياسات التشغيل البيني وتطوير وتحديث المعايير، وكذلك معجم البيانات الصحية السعودي.

واعتمد الملك سلمان الأولويات الست في التثقيف الصحي وهي (التدخين، التغذية، النشاط البدني، سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى أمراض التمثيل الغذائي في مجال الكشف المبكر).

كما القرارات الملكية الموافقة على إبقاء مهمة الإخلاء الطبي الجوي تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ووضع التنظيم اللازم بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وذلك لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي، وربط المستوصفات والمستشفيات الخاصة بمركز عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي.

واشتملت الموافقة أيضاً على إصدار تقارير تجاوز البصمة للمواطنين في مستشفيات القطاعات الحكومية، وربطها إلكترونياً بين وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمستشفيات صاحبة الصلاحية في منح التقرير.

ووافق الملك سلمان على تهيئة وتجهيز المستشفيات العامة والتخصصية في المناطق الطرفية لاستقبال وعلاج الحالات المُعدية، وكذلك تعميم بروتوكول نقل الحالات المُعدية على جميع القطاعات والمرافق الصحية، وتحديد مرجعية وطنية للإشراف على نقل الحالات المعدية جواً بين المستشفيات، بما في ذلك الفرق التي تعمل على أجهزة ECMO.

وفيما يخص الحسابات الصحية الوطنية، تضمنت الموافقة على إعداد برنامج للتواصل الإلكتروني بين الأمانة العامة للمجلس والقطاعات الصحية لجمع بيانات الحسابات الصحية الوطنية.