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عدن - ياسمين التهامي - ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة ... تعرضك للاصابة بسرطان البروستات ... تحذير للجميع

أظهرت دراسة جديدة بأن الجلوس لأكثر من ثمان ساعات في اليوم قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 20%.

وقام باحثون من الجامعة النروجية للعلوم بدراسة معدلات الإصابة بالسرطان لدى 38000 شخص بالغ على مدار 16 عاماً، ووجدوا أن أولئك الذين اعتادوا على الجلوس لوقت طويل في العمل كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة 20%.

وقال الباحث المشرف على الدراسة، الدكتور فيغار رانغول "هنالك صلة وثيقة بين الجلوس لساعات طويلة والإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان البروستات وسرطان الرئة والقولون والمستقيم".

جديد اب برس :

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ونصح الدكتور رانغول الرجال بممارسة النشاط البدني المعتدل بشكل يومي للتقليل من احتمال الإصابة بسرطان البروستات.

وأكدت نتائج الدراسة على أهمية تقليل وقت الجلوس وزيادة النشاط البدني، وعدم الجلوس لأكثر من ساعة بشكل متواصل.

وعلى الرغم من النتائج المستخلصة من هذه الدراسة، إلا أن العلماء يؤكدون على الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث في هذا الخصوص لاكتشاف ماهية الصلة بين الجلوس لفترات طويلة والإصابة بسرطان البروستات، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.