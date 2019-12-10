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عدن - ياسمين التهامي - صورة الخائن + الاسم ... طعنه من الخلف وسلمه لقمة سائغة للحوثيين ... هذا هو الخائن الحقيقي الذي قصم ظهر الزعيم علي عبد الله صالح

‏أفاد محمد الفقيه سكرتير الزعيم صالح أن فؤاد العماد "هاشمي" قائد اللواء ال3 بالنهدين أعلن انضمامه في انتفاضة ديسمبر، وأبلغ الزعيم بذلك، إلا أن ياسر العواضي حذّر من الخدعة لأن كل القصف الذي كانوا يتعرضون له مصدره ذلك اللواء.

جدير بالذكر أن هذا المدعو فؤاد العماد سُجِن في الحرب الـ5 لإتهامه بالعمل مع خلية حوثية. ومن تغلغل اللوبي الحوثي في بطانة «صالح» استطاعوا زرع عناصرهم في المرافق الحساسة التي كفلت لهم إسقاط الدولة أولاً، ومن بعدها الإطاحة بصالح نفسه! جديد اب برس : Advertisements

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