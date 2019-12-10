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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماحدث ... اثارت الرعب بين ركاب الطائرة ... حسناء في رحلة طيران وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأميركية للدغات عقرب، بينما كانت في رحلتها الجوية. وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية فقد قالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام. جديد اب برس : Advertisements وكشفت المرأة أن عقرباً خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حياً، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف. ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية.

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