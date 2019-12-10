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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف cssw تختتم فعاليات حملة 16يوما لمناهضة العنف القائم علي العنف الاجتماعي

2019/12/10 الساعة 02:29 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

ضمن فعاليات حملة 16يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم علي النوع الاجتماعي تحت شعار مناهضة العنف في بيئة العمل نظم المركز الاجتماعي للنازحين بالجوف المهرجان الختامي للحملة وفي هذا المهرجان الذي بداء بالنشيد الوطني وفي المهرجان القيت العديد من الكلمات اكدت علي ان حملة 16يوما لمناهضة العنف القائم علي النوع الاجتماعي وحملة 16 يوما هي حملة دولية لمؤاجهة العنف ضد الفتيات والمراة حيث بدات الحملة من تاريخ 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المراة وكما اكدت الكلمات ان الحملة تخللت العديد من الفعاليات التوعوية المجتمعية منها اليوم المفتوح وتوزيع البرشورات والملصقات والتوعوية عبر الاذاعات المدرسية في عدد من مدارس الحزم والعديد من اللقاءات المجتمعية والتغطية عبر اذاعة الجوف المحلية والتي كان لها الانشطة الاسهام الكبير في زيادة الوعي حول مخاطر العنف القائم علي النوع الاجتماعي

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الهندس عبدالله الحاشدي وكيل الجوف اشار ان الاسلام رفع مكانه المراة ورفع قدرها واعطاها المنزلة التي تستحقها وقد حرم العنف ضد المراة فهي معززة كرمة لان المراة هي اساس المجتمع تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية يذكر ان المركز الاجتماعي للنازحين مركز مجتمعي يعمل في اطار مديرية الحزم ممول من المفوضية السامية لشئون اللاجيئين تنفيذ cssw حضر المهرجان كلا من الاستاذ حسن مبارك مدير cssw والاستاذ سيف فرحان مدير المركز الاجتماعي للنازحين بالجوف والاستاذه هيلة محمد مديرة تنمية المراة والشيخ ربيش بن عسكر امين عام المجلس المحلي بالحزم والاستاذ ناجي شمعان ممثل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل