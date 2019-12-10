شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هند القحطاني تشعل مواقع التواصل بظهور مع ابنها الأكبر لأول مرة.. وهذا ما قاله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فاجأت مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا “هند القحطاني”، متابعيها بمقطع فيديو تظهر فيه مع ابنها الأكبر ” معاذ ” لأول مرة ، وتداول مغردون الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتباينت ردود أفعالهم على المقطع .
ووفقا للفيديو الذي نشرته على حسابها عبر ” سناب شات ” ، ظهرت هند القحطاني تتحدث قائلة ” تو أنا طلعت أنا ومودي حبيب قلبي من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى المطعم ، ليظهر فجاة ابنها الأكبر “معاذ ” مقاطعا حديثها ، حيث قالت له ” أوف وجهك طلع ” ليرد عليها معاذ ” ما عندي مشكلة ” لترد القحطاني ” والله ما أني مصدقة “ووجهت حديثها إلى متابعيها ” شفتوني أني كتكوتة جنب معاذ ؟!”
وتابعت هند القحطاني الفيديو لتسأل ابنها معاذ عن سر قراره المفاجئ لها ولمتابعيها بالظهور معها ، وقال معاذ ” أولا لأني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط ، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني و عنك خلاص “.
وكانت أقاويل قد انتشرت عن سوء علاقة هند القحطاني مع ابنها الأكبر معاذ وأنه يرفض الظهور معها بسبب عدم رضاه عما تفعله على مواقع التواصل الاجتماعي .
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