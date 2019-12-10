بالصور.. مدير عام مالية تعز يعقد اجتماعا بمدراء إدارات المكتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عُقد بمحافظة تعز، وسط اليمن، اجتماع ضم مدير عام مكتب المالية، الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي، ومدراء الإدارات في المكتب ، وبحضور نائب المدير العام الأستاذ عبدالله مقبل، ومستشار مكتب المالية الأستاذ سمير المقطري.



وأفتتح مدير عام المالية الاجتماع بتحية المجتمعين ، ونقل لهم وعبرهم إلى كل موظفي مكتب المالية وفروعه في المديريات تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، الذي تواصل معه هاتفياً قبل أيام.

عقب ذلك تم استعراض جدول الاجتماع ولمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ، وكان على رأسها موضوع علاوات 2013م لموظفي مكتب المالية وفروعه في المديريات، والتي لم يتسلموها حتى الأن ، مستعرضاً الجهود المبذولة لاستكمال صرفها.

واشار السامعي ، الى التقارير الدورية الصادرة من المكتب وضرورة إنجازها في المواعيد المحددة ، مؤكّدا على ضرورة التعاون التام بين الإدارات وتعزيز الثقة بين الموظفين ، وضرورة توفير كل إدارة للبيانات والمعلومات الصادرة عنها للإدارات الأخرى التي تحتاجها لإنجاز أعمالها ، مشددا على مضاعفة الجهود ، خصوصاً وأن نهاية العام المالي تشهد إرتفاع كبير في عدد المعاملات والمرتبطة بالجهات والمواطنين ،وخاصة المهام المنجزة من قبل إدارة الوحدة الحسابية ،وإدارة حسابات الحكومة ،إضافة إلى إدارة خدمة الجمهور.

وأكّد السامعي ، على ضرورة زيادة تفعيل الإدارات ، وخصوصاً إدارة الفروع وقيامها بالاجتماع بمدراء الفروع ورؤساء الوحدات الحسابية في المديريات ، ورفع تقارير مفصلة عن كل فرع ، وتطرق بعدها لمشكلة عدم تمكين ممثلي مكتب المالية في الجهات من ممارسة أعمالهم، وإلى تأخر عمليات دور الاستلام والتسليم بين ممثلي مكتب المالية ، مشددا على قيام إدارتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بدورها بمتابعة عمليات الاستلام والتسليم بين ممثلي مكتب المالية في الجهات.

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واشار السامعي ، إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم عقد اجتماعات مع مدراء فروع مكتب المالية ورؤساء الوحدات الحسابية بالمديريات ، وكذلك ممثلي مكتب المالية في الجهات لمناقشة الأمور المتعلقة بإنجاز أعمالهم.

بعد ذلك تم فُتح باب النقاش أمام الحاضرين ، حيث تم طرح العديد من النقاط من قبل مدراء الإدارات ونائب المدير العام ومستشار مكتب المالية، تلخصت فيما يلي:"الضغوطات الحاصلة من بعض القيادات في المحافظة على موظفي المالية وممثليه في الجهات ، النقص في الموظفين في بعض الإدارات وخصوصاً ما يتعلق بمختصي الحاسوب ، مشكلة الكهرباء وعدم القدرة على تشغيل مولد الكهرباء لفترات أطول لعدم وجود اعتمادات كافية للوقود والزيوت، إضافة للمشاكل الموجودة في منظومة الطاقة الشمسية في المكتب ، قلة الدعم المخصص لمكتب المالية، مما يجعله عاجزاً عن توفير الاحتياجات اللازمة للعمل، خصوصاً وأن كافة الأثاث والتجهيزات السابقة قد سُرقت أو أتلفت".

ولحل المشاكل التي طرحها مدراء الإدارات ،وجه مدير عام المالية ، الدكتور محمد السامعي ، مدير إدارة الشؤون المالية بالعمل على حلّ مشكلة منظومة الطاقة الشمسية بالمكتب ، خصوصاً وأن العمل يزداد كثافة نهاية وبداية كل عام ، كما وجه بتوفير الاحتياجات الملحة لبعض الإدارات، ووجه إدارة الموارد البشرية بالعمل على سدّ احتياجات الإدارات من الموظفين، ووجه إدارة الشؤون القانونية بالقيام بواجبها بفحص القضايا المحالة إليها واستكمال ملفاتها وإحالتها إلى النيابة والقضاء.

وفي ختام الاجتماع طلب مدير عام المالية من مدراء الإدارات العمل على تطوير العمل في إداراتهم خلال العام القادم 2020م ، وأبلغ الحاضرين بأنه سيتم إعادة تشكيل وتفعيل لجنة شؤون الموظفين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.