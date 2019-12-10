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وزارة الإعلام تعد مبادرة وطنية لتوحيد الخطاب لمختلف المكونات المناهضة للمشروع الحوثي

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وزارة الإعلام تعد مبادرة وطنية لتوحيد الخطاب لمختلف المكونات المناهضة للمشروع الحوثي

تعز - الخليج 365

أعلنت وزارة الاعلام أمس، الاثنين ٩ ديسمبر ٢٠١٩م،، عن مباردة وطنية لتوحيد الخطاب الاعلامي لمختلف المكونات والتيارات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع الحوثي.

 

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وقال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، إن المبادرة تهدف إلى حث المكونات السياسية على طي صفحة الماضي ، وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الخطر الوجودي الذي يهدد حاضر ومستقبل اليمنيين ، ممثلا بالجماعة الحوثية، وصياغة ميثاق شرف صحفي، ودعم جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وإبراز جهود تحالف دعم الشرعية في دعم اليمن بقيادة الاشقاء في المملكة العربية .

 

وأضاف الارياني في سلسلة تغريدات نشر ها على حسابه الرسمي على تويتر، إن توحيد الجبهة الوطنية الإعلامية ركيزة أساسية في توحيد الصف الوطني بمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، والمستفيد الوحيد من استمرار الانقسام والتراشق الاعلامي بين المكونات السياسية هو المشروع الايراني وأداته الحوثية ومن يسير في نهجها من جماعات الإرهاب والتطرف.

 

ورحب وزير الإعلام، بكافة الإعلاميين والصحفيين وكل صوت وطني يريد الانضمام لهذه الجبهة الوطنية الاعلامية وإبداء الملاحظات وإثراء المشروع بالأفكار، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية والهدف من هذا الجهد المتواضع الذي نستعد لإطلاقه خلال الايام القادمة.  

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