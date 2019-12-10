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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. مدير صيرة يتفقد أعمال الصيانة بمحطة الخساف الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
تفقد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، اليوم، أعمال الصيانة بمحطة الخساف التحويلية للكهرباء.
وأستمع سيدو، من مهندسي الصيانة التابعين لمؤسسة كهرباء عدن عن أعمال الصيانة التي تجرى على المحطة ، وأسباب الانطفاءات المتكررة التي يتعرض لها حي الخساف، بالرغم من تغيير الكيبل الرئيسي المغذي لهذه المحطة.
وأشاد سيدو، بالجهود الذي يبذلها عمال وموظفو الصيانة في كهرباء عدن للحفاظ على ايصال الخدمة الكهربائية للمواطنين، داعيا المواطنين على الحفاظ على الشبكة الكهربائية وازالة الربط العشوائي عليها.
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