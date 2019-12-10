وزارة حقوق الانسان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

نظمت وزارة حقوق الإنسان ، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان .



وفي الاحتفالية أكد مدير عام مكتب الوزير الدكتور ردفان المفلحي ، ان الوزارة تنفذ برامج وانشطة توعوية تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين و الانتهاكات التي تمارس في حقهم جراء استمرار الصراع المسلح في مختلف المحافظات، حيث قامت الوزارة في تفعيل اداراتها في المحافظات المحررة ، وتفعيل اللجنة الفنية التي تقوم بمراجعة التقارير الدولية ، ورصد الانتاهاكات التي تمارس في مختلف المناطق اليمنية .

Advertisements

داعيا المنظمات الدولية والانسانية والحقوقية في العالم للوقوف ضد ماتقوم به مليشيات الحوثي من انتهاكات على المواطنين في مختلف المحافظات، والعمل على ايقاف الحرب وجبر الضرر .

من جانبه استعرض ممثل المفوضية السامية في اليمن الدكتور العبيد احمد العبيد ، بنود الاتفاقية الخاصة بحقوق الانسان وكيفية تفعيلها على اليمن بالشكل الذي يحمي كرامة وحقوق المواطنين .. مشيرا انه بالرغم من مرور 61 عام على توقيع الاتفاقية الا انها مازالت تعتبر المرجع الدولية التي تحافظ على حقوق الانسان في العالم وتعد وثيقة تربط بين سلامة الانسان وعمليات بناء السلام .

تخلل الحفل الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد ، ووكيل محافظة عدن محمد الشاذلي ، عدد من الفقرات الفنية والتكريمية للمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن .