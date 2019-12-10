قيادات حوثية بإب تسطو على أراضي مواطنين بقوة السلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

تواصل قيادات من مليشيا الحوثي الإنقلابية استخدام سلطاتها ونفوذها لمصادرة حقوق وأراضي المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات وجرائم يومية ترتكبها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن نافذين من مليشيا الحوثي استولوا بقوة السلاح على أراضي لمواطنين في محافظة إب، في ظل عمليات نهب واسعة تقودها المليشيا الانقلابية للأملاك العامة والخاصة.

وقالت مصادر محلية، إن متنفذ حوثي يُدعى "حمود الأبيض" وقيادات أخرى، بدأت البسط على أراضي جبل "المعموق" في قرية الحمامي، بمديرية الظهار شمال مدينة إب.

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وأكدت المصادر أن الأراضي التي سطا عليها المسلحون الحوثيون تعود ملكيتها لأبناء القرية.

وبحسب المصادر فإن المتنفذين الحوثيين، قاموا وعبر بلاطجة ومسلحين حوثيين بملاحقة كل من يعترض من الأهالي على عمليات السطو واختطافهم على متن أطقم تابعة لهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة، كما قاموا بإطلاق النار على منازل عدد من المواطنين لإرهابهم.

وكشفت المصادر عن خلفية اختطاف عاقل قرية "الحمامي" وعضو مجلسها المحلي في وقت سابق من الأسبوع الفائت، حيث أكدت أنه جاء بعد وقوفهم إلى صف المواطنين ومنعهم عمليات السطو تلك.

وفي مديرية المخادر شمال محافظة إب قام متنفذ حوثي يدعى "أحمد الشامي" بعمليات سطو واستحداثات في أملاك تابعة لأسرة "عُبيد" في مفرق حبيش مستخدما نفوذه وسطوته المسلحة لتحقيق أهدافه رغباته.