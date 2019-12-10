شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار خفيفة على مدينة غيل باوزير بساحل حضرموت.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي هطلت أمطار خفيفة على مدينة غيل باوزير شرقي المكلا.

وقال مواطنون "لليمن العربي" ان بعض احياء مدينة غيل باوزير شهدت أمس هطول زخات خفيفة من المطر. وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، عن منطقة ضغط جوي منخفض واضحة المعالم تقع شرق -جنوب شرق بحر العرب على مقربة من دائرة عرض 10.28 شمالا وخط طول 59.4 شرقا. Advertisements

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