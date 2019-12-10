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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الجاح بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران تصعيدها اليومي ، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غرب اليمن، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وافاد مصدر عسكري عن قيام مليشيات الحوثي الارهابية بقصف مواقع تمركز القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف نهار اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة نحو مواقع القوات ، مستخدمة الأسلحة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة.
وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية في الآونة الأخيرة من إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بشكل كبير في الجاح وكافة مناطق جنوب محافظة الحديدة.
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