الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الجاح بمحافظة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران تصعيدها اليومي ، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غرب اليمن، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وافاد مصدر عسكري عن قيام مليشيات الحوثي الارهابية بقصف مواقع تمركز القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف نهار اليوم الثلاثاء. Advertisements وأضاف المصدر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة نحو مواقع القوات ، مستخدمة الأسلحة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة. وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية في الآونة الأخيرة من إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بشكل كبير في الجاح وكافة مناطق جنوب محافظة الحديدة.

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