المحافظ البحسني يطلع على أوضاع كلية المجتمع بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اوضاع كلية المجتمع بمدينة سيئون.

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم بعميد الكلية الدكتور عبدالقادر الكاف، استعرض خلاله خطط الكلية للعام القادم والصعوبات التي تواجه سير الدراسة فيها وخصوصا في توفير الالتزامات المالية للكلية والكادرها التدريسي. وقدم عميد الكلية في ختام اللقاء درع شكر وتقدير لمحافظ حضرموت نظير جهوده في دعم الكلية.

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