إجراء قرعة بطولة كأس الهبة لأندية حضرموت لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اقيم صباح اليوم بملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا مراسم إجراء القرعة بين أندية ساحل حضرموت , ضمن بطولة كأس الهبة لأندية حضرموت لكرة القدم , التي ينظمها فرعا الاتحاد بساحل ووادي حضرموت بمناسبة الذكرى السنوية الـ 6 لاستشهاد المقدم "سعد بن حمد بن حبريش" ، وانطلاق الهبة الشعبية الحضرمية.



وجرت مراسم القرعة بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد للشؤون الشباب فهمي باضاوي وعضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة السياسية محمد عبدالله الحامد ورئيس اللجنة التحضيرية لإحياء هذه المناسبة الدكتور عبدالعزيز الصيغ ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بالساحل درويش عبدالله سويد , ومندوبي أندية الساحل المشاركة في البطولة على أن تجرى القرعة بين أندية الوادي في وقت لاحق.

وتجمع بطولة كأس الهبة أندية حضرموت ساحلًا وواديًا , حيث توزع الأندية المشاركة في منافساتها إلى مجموعتين (أندية الساحل)، و (أندية الوادي) وتجرى مباريات كل مجموعة على حدة, بطريقة خروج المغلوب، ليتأهل بطل كل مجموعة للمباراة النهائية للبطولة.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز الصيغ عن الشكر لقيادة فرع الاتحاد وكافة الأندية المشاركة في الدوري الرياضي وتعاونهم المثمر واستعدادهم لإنجاح البطولة .. مشيرًا إلى أن اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الـ 6 للهبة الشعبية الحضرمية حرصت على تنظيم البطولة في لعبة كرة القدم بين أندية حضرموت ساحلًا وواديًا لما تتيحه من مشاركة واسعة للشباب والرياضيين عامة في احياء هذه المناسبة التي لها اثر ومكانة في حياة وتاريخ الحضارم جميعًا .

وقد تم إجراء مراسيم القرعة بين مجموعة أندية ساحل حضرموت ، وأسفرت على النحو التالي:

المباراة الأولى : وحدة المكلا × نهضة الريدة

المباراة الثانية : اتحاد الشبيبة × شباب روكب

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المباراة الثالثة : وحدة الحامي × شعب حضرموت

المباراة الرابعة : التضامن × شباب ميفع

المباراة الخامسة : المكلا × هلال فوه

المباراة السادسة : قصيعر × أهلي الغيل

المباراة السابعة : وحدة الصدارة × سمعون

المباراة الثامنة : شباب القارة × اتحاد الشرطة

المباراة التاسعة : وحدة شحير × الفائز من المباراة الأولى.

وستحدد الجهة المنظمة للدوري موعدًا لمباراة افتتاح البطولة التي ستجرى في ساحل حضرموت في ملاعب بارادم بالمكلا , والشاحت بالشحر ، وبن سلمان في غيل باوزير.