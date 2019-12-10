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عدن - ياسمين التهامي - عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة استثنائية طارئة، لإقرار ميزانية المملكة للعام الجديد 2020.

وعلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على إقرار الميزانية الجديدة 2020 بقوله: "إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتُخذت في السنوات الثلاث الماضية، بدأت تؤتي أكلها"، لافتًا إلى أن الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة، وتعمل على رفع جودة الحياة للمواطن.

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أول تعليق عاجل من ولي العهد السعودي .. على ميزانية السعودية الجديدة (شاهد ماذا قال)

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وفي كلمةٍ له بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصه، قال "بن سلمان" إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقًا لرؤية المملكة 2030، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد ولي العهد السعودي، على أن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية، لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة، لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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وأوضح أن المملكة، حققت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيسي في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نموًا إيجابيًّا متميزًا.

وتابع: "كما نفذت الحكومة مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة، ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي، وتنمية فرص العمل للمواطنين".

وأكد محمد بن سلمان، على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، مشيرًا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتعهد بأن تستمر ميزانية العام 2020، في دعم برامج تحقيق الرؤية، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصادن وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإنفاق المتوقع في ميزانية 2020 يبلغ 1.02 تريليون ريال.

وفيما يلي أهم الأرقام في الميزانية:

* إجمالي الإنفاق المتوقع 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار).

* العجز المتوقع في الميزانية 187 مليار ريال أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

* الدين العام 754 مليار ريال أو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

* إجمالي إيرادات متوقعة 833 مليار ريال.

* توقعات بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة في 2020 مقابل 0.4 بالمئة في 2019.

2019

* العجز الفعلي في الميزانية الحكومية السعودية 131 مليار ريال أو 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

* السعودية تتوقع إنفاقًا عند 1.048 تريليون ريال.

* الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال.

* الدين العام 678 مليار ريال أو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.