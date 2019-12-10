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عدن - ياسمين التهامي - هكذا كان أول لقاء بينهما ... إبنة ترامب تتورط في علاقة مع أشهر جاسوس بريطاني

كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، عن تفاصيل علاقة عاطفية جمعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”كريستوفر ستيل”، أحد أشهر ضباط جهاز الاستخبارات العامة البريطاني “إم.آي 6”. وذكر التقرير، إن ستيل كانت تجمعه “روابط قوية” مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف.بي.آي”، وذلك إبان فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث كتب ملفًا مثيرًا للجدل يفصل فيه الروابط بين ترامب وروسيا.

وقال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورتز الذي كشف عن التقرير إنه “يميل” تجاه عائلة ترامب وليس متحيزًا ضدها وذلك بسبب علاقته مع إيفانكا، والتي لم يذكرها تقرير وزارة العدل بالاسم، في حين كان لشبكة “آيه.بي.سي نيوز” الأمريكية هذا السبق.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية. أشار التقرير إلى أن ستيل أهدى إيفانكا هدية فاخرة عبارة عن معطف “ترتان” من إسكتلندا، وأنهما التقيا بعضهما لأول مرة في مأدبة عشاء في عام 2007 – عندما كان يدير مكتب روسيا التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية، وأن الاثنين ظلا على اتصال لبعض الوقت بعد ذلك.

وفي السياق نفسه ذكرت “إيه.بي.سي نيوز” أن “ستيل وإيفانكا ترامب” ظلا على اتصال بعد لقائهما الأول، وتبادلا رسائل البريد الإلكتروني، وناقشا أعمالا أخرى بعد أن غادر وكالة التجسس البريطانية، وانتقل إلى وكالة استخبارات تجارية خاصة. جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements

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