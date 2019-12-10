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عدن - ياسمين التهامي - بعد هذا الإعلان بشأن المصالحة ... شقيق أمير قطر يشعل عود الثقاب بين السعودية والإمارات

قبل ساعات من القمة الخليجية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية ، وجه الأمير خليفة بن حمد عدة رسائل نارية إلى دول الحصار وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وقال "بن حمد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : عرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص.



وأضاف: ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلاشك ليست هي المرض.

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يذكر أن وسائل إعلام عالمية أكدت أن احتمالية حضور الأمير تميم بن حمد للقمة الخليجية بالرياض ضعيف .

لكن قطر أوفدت وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي لحضور قمة الرياض.