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عدن - ياسمين التهامي - بعد هذا الإعلان بشأن المصالحة ... شقيق أمير قطر يشعل عود الثقاب بين السعودية والإمارات
قبل ساعات من القمة الخليجية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية ، وجه الأمير خليفة بن حمد عدة رسائل نارية إلى دول الحصار وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وقال "بن حمد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : عرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص.
وأضاف: ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلاشك ليست هي المرض.
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يذكر أن وسائل إعلام عالمية أكدت أن احتمالية حضور الأمير تميم بن حمد للقمة الخليجية بالرياض ضعيف .
لكن قطر أوفدت وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي لحضور قمة الرياض.
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