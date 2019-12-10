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عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي القوات السعودية يعملون له الف حساب ولا يحاولون اغضابه ... هذا هو من يسيطر على عدن ويحكم قبضته عليها ... ليس عيدروس الزبيدي ولا شلال شايع



يعتبر الحزام الامني هو القوة الضاربة التي تجعل المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحاكم الفعلي والمسؤول الأول عن الملف الأمني للعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن). وتسيطر قوات الحزام الأمني والانتقالي، منذ العاشر من أغسطس الماضي، على كافة أرجاء المدينة التي تتخذها الحكومة الشرعية، المعترف بها دولياً، كعاصمة مؤقتة للبلاد منذ إنقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة وسيطرتها على العاصمة اليمنية (صنعاء) مطلع 2015. جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements وبحسب مصادر حكومية فإن قوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي هي التي تتولى حاليا الانتشار الأمني والعسكري في المدينة، مع انتشار محدود للقوات السعودية، التي وصلت معظمها عدن عقب توقيع اتفاق الرياض للمساعدة في تثبيت الأمن والإشراف على تنفيذ الاتفاق. وفي وقت سابق، في 16 أكتوبر الماضي، أعلنت قيادة التحالف العربي عن إعادة تموضع القوات السعودية في عدن، بدلا عن القوات الإماراتية التي تتهمها الحكومة الشرعية بالتخطيط والمساعدة والأشتراك في تنفيذ انقلاب عدن. وبحسب المصادر في عدن، فإن القوات السعودية تتواجد حاليا في عدد من المواقع الهامة والاستراتيجية، مثل: "مقر التحالف بمديرية البريقة، وميناء الزيت، ومطار عدن، ومنطقة معاشيق حيث يتواجد القصر الرئاسي".

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