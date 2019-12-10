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صنعاء - ياسمين الخيامي - ارتكبت الاثم قبل الزواج وأنجبت طفل سفاح وقبل حفل الزفاف خافت من الفضيحة فقامت بهذا العمل الشيطاني الذي هز السموات والارض ( مافعلته لا يمكن ان يفعله بشر )

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