عـــــاجل : تصفية أمير قطر قبل قليل .. ومجزرة بشعة تشهدها الدوحة .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، مخطط تصفية أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والمجزرة التي كادت أن تشهدها الدوحة.

وأوضح "هيرست" في مقال نشره بموقع "ميدل إيست آي"، أن خطط محمد بن زايد ضد قطر، وصلت أنه فكر أن "يفعل بأمير قطر ما فعلوه بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري".

وأشار إلى أن خطط "بن زايد" بالتنسيق مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، هي التدخل العسكري في قطر، وارتكاب مجزرة على غرار ما حدث في ميدان رابعة العدوية في مصر.

ووصف "هيرست" المتحكمين في ملف قطر بالسعودية والإمارات بـ"الحمقي"، إذ أنهم "كانوا يخططون لحفر قناة على امتداد الحدود البرية لقطر، ويقومون بإلقاء نفايات نووية فيها".

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ورأى أن محمد بن زايد، سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر، مبينًا أنه "ليس من الواضح إذا كانت المبادرة الحالية لإنهاء الحصار ستنجح".

واعتبر "هيرست"، أن "محمد بن زايد، بحاجة إلى الصراع لكي يصبح له نفوذ، ولن تكون له قيمة من دون السعودية، ومن دون محمد بن سلمان على وجه الخصوص".

وأشار إلى أن "بن زايد"، أفشل مبادرة قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين محمد بن سلمان، وتميم بن حمد، متوقعًا أن يكرر ولي عهد أبوظبي ذات الخطة لإفشال المصالحة الخليجية.

وختم "هيرست"، حديثه بانه "لو حصل وأثمرت جهود الإصلاح بين السعودية وقطر، فسيكون ذلك أوضح مؤشر حتى اللحظة على أن الأمير السعودي الشاب بدأ يفض الشراكة مع معلمه الإماراتي الذي يكبره سنًا".

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