شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدق كيف اصبح شكله.. أول ظهور لـ”تركي آل الشيخ” خلال رحلته العلاجية في أمريكا ( فيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية. ووفقا للفيديو الذي تم نشره على موقع” تويتر”، يظهر رئيس هيئة الترفيه مرتديا جلباب ونظارة سوداء وظهر بحالة جيدة ، وهو يرحب بعدد من الأشخاص فيما يبدوا أنهم الأطباء المعالجين أو مجموعة من الزائرين لينتهي الفيديو بصورة جماعية للحضور. يذكر أن تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي في رحلة علاجية ، وكشفت مصادر أن رئيس هيئة الترفيه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريد الأطباء التدخل الجراحي في الفترة الحالية ويشرف على حالته فريقا طبيا من أوروبا والولايات المتحدة. جديد الخليج 365: Advertisements

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