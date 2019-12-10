أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

منظمة حقوقية: 33 طفلاً يُقتلون ويُصابون كل شهر في مدينتي الحديدة وتعز https://www.elyamnelaraby.com/441112 مستشفى مصافي عدن يتسلم سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة https://www.elyamnelaraby.com/441117/ الابتزاز الحوثي يرهق ملاك المحال التجارية ويرفع الأسعار (استطلاع) https://www.elyamnelaraby.com/441119 تقرير عسكري يفند خروقات الميليشيات لإتفاق الهدنة في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/441121 صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في بني صباح برازح https://www.elyamnelaraby.com/441123/ Advertisements الميليشيات تشن حملة إعتقالات في مسقط رأس صالح https://www.elyamnelaraby.com/441125/ عدن .. الحزام الأمني ينفي أنباء اغتيال احد منتسبيه https://www.elyamnelaraby.com/441126/ التحقيقات تكشف تورط قيادي إخواني في عملية إغتيال العميد عدنان الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/441127/ ذمار.. مقتل 3 من قيادات الحوثي في ظروف غامضة https://www.elyamnelaraby.com/441131/ ليلى بن بريك تنفي مزاعم إستقالتها من الجمعية الوطنية للإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/441160 إنفلونزا الخنازير تعاود الظهور بمحافظة بإب https://www.elyamnelaraby.com/441163/

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