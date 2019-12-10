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أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أبرز عناوين

متابعات_الخليج 365

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

 

منظمة حقوقية: 33 طفلاً يُقتلون ويُصابون كل شهر في مدينتي الحديدة وتعز

 

https://www.elyamnelaraby.com/441112

 

مستشفى مصافي عدن يتسلم سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

 

https://www.elyamnelaraby.com/441117/

 

الابتزاز الحوثي يرهق ملاك المحال التجارية ويرفع الأسعار (استطلاع)

 

https://www.elyamnelaraby.com/441119

 

تقرير عسكري يفند خروقات الميليشيات لإتفاق الهدنة في الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/441121

 

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في بني صباح برازح

 

https://www.elyamnelaraby.com/441123/

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الميليشيات تشن حملة إعتقالات في مسقط رأس صالح

 

https://www.elyamnelaraby.com/441125/

 

عدن .. الحزام الأمني ينفي أنباء اغتيال احد منتسبيه

 

https://www.elyamnelaraby.com/441126/

 

التحقيقات تكشف تورط قيادي إخواني في عملية إغتيال العميد عدنان الحمادي

 

https://www.elyamnelaraby.com/441127/

 

ذمار.. مقتل 3 من قيادات الحوثي في ظروف غامضة

 

https://www.elyamnelaraby.com/441131/

 

ليلى بن بريك تنفي مزاعم إستقالتها من الجمعية الوطنية للإنتقالي

 

https://www.elyamnelaraby.com/441160

 

إنفلونزا الخنازير تعاود الظهور بمحافظة بإب

 

https://www.elyamnelaraby.com/441163/

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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